Два льва сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком: одного до сих пор ищут среди города

В Хмельницком в субботу, 15 ноября, из реабилитационного центра сбежали два льва. Одного из них удалось поймать. Поиски другого пока продолжаются.

Такую информацию рассказал директор центра Сергей Палехин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Также ситуацию уже прокомментировали спасатели.

Что известно о побеге львов в Хмельницком?

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежало два льва", – сообщил директор Сергей Палехин, отметив, что одного льва нашли, а другого продолжают искать.

Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области в комментарии журналистам сообщило, что на поиски второго льва планируют привлекать подразделение БпЛА. Сейчас дополнительной информации относительно инцидента не указывают.