15 листопада, 14:48
Два леви втекли із реабілітаційного центру у Хмельницькому: одного досі шукають серед міста

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли 2 леви, одного з яких вже спіймали.
  • Рятувальники наразі планують залучити підрозділ БпЛА для пошуку другого лева.

У Хмельницькому у суботу, 15 листопада, з реабілітаційного центру втекли два леви. Одного з них вдалося спіймати. Пошуки іншого наразі тривають.

Таку інформацію розповів директор центру Сергій Пальохін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Також ситуацію вже прокоментували рятувальники.

Дивіться також "Тепер йому не боляче": у Львові помер лось, якого евакуювали з Рівненщини 

Що відомо про втечу левів у Хмельницькому?

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", – повідомив директор Сергій Пальохін, зазначивши, що одного лева знайшли, а іншого продовжують шукати. 

Головне управління ДСНС у Хмельницькій області у коментарі журналістам повідомило, що на пошуки другого лева планують залучати підрозділ БпЛА. Наразі додаткової інформації стосовно інциденту не вказують.

Інші подібні випадки

  • Нещодавно між житловими будинками у Шевченківському районі Києва було помічено лося, який блукав вулицями міста. Як тварина опинилася так далеко від лісу, наразі не відомо. Тварину бачили на вулиці Нагірній.

  • Раніше в Індонезії леопард потрапив до готелю, тварину помітили біля одного з гостьових номерів. Напередодні повідомляли, що леопард втік з зоопарку. Це далеко не перший випадок з втечею тварин в країні.

  • До слова, у Києві зооволонтери успішно врятували бобра, який впав у глибоку яму, заповнену сміттям і гнилою рибою. Його негайно доставили до клініки, де йому діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень.