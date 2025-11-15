Два леви втекли із реабілітаційного центру у Хмельницькому: одного досі шукають серед міста
- У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли 2 леви, одного з яких вже спіймали.
- Рятувальники наразі планують залучити підрозділ БпЛА для пошуку другого лева.
У Хмельницькому у суботу, 15 листопада, з реабілітаційного центру втекли два леви. Одного з них вдалося спіймати. Пошуки іншого наразі тривають.
Таку інформацію розповів директор центру Сергій Пальохін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Також ситуацію вже прокоментували рятувальники.
Що відомо про втечу левів у Хмельницькому?
"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", – повідомив директор Сергій Пальохін, зазначивши, що одного лева знайшли, а іншого продовжують шукати.
Головне управління ДСНС у Хмельницькій області у коментарі журналістам повідомило, що на пошуки другого лева планують залучати підрозділ БпЛА. Наразі додаткової інформації стосовно інциденту не вказують.
Інші подібні випадки
Нещодавно між житловими будинками у Шевченківському районі Києва було помічено лося, який блукав вулицями міста. Як тварина опинилася так далеко від лісу, наразі не відомо. Тварину бачили на вулиці Нагірній.
Раніше в Індонезії леопард потрапив до готелю, тварину помітили біля одного з гостьових номерів. Напередодні повідомляли, що леопард втік з зоопарку. Це далеко не перший випадок з втечею тварин в країні.
До слова, у Києві зооволонтери успішно врятували бобра, який впав у глибоку яму, заповнену сміттям і гнилою рибою. Його негайно доставили до клініки, де йому діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень.