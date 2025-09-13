Роберт Бровди отчитался о сбитии вражеского разведывательного борта "Орион". Он отметил работу 414 отдельной бригады беспилотных систем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра".

Что "Мадьяр" говорит о сбитии "Ориона"?

В субботу, 13 сентября, "Мадьяр" рассказал об уничтожении ударно-разведывательного борта "Орион 414".

Пока бензин таки становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми. Но никому ни слова,

– намекнул командующий Сил беспилотных систем на проблемы врага.

Момент сбития "Ориона": смотрите видео

Роберт Бровди отметил работу 414 отдельной бригады беспилотных систем – "Птиц Мадьяра". По его словам, с начала войны с Россией подразделение уже уничтожило более 1 500 различных российских беспилотников – от "Орланов" и "Шахедов" до "Ланцетов". Крупнейшими из них были "Мерлин" и "Форпост". Теперь к этому списку добавился и "Орион" – одна из ключевых целей.

Известно, что "Орион 414" – это ударно-разведывательный аппарат с размахом крыльев более 16 метров и способностью держаться в воздухе до 24 часов.

