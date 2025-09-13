Роберт Бровді відзвітував про збиття ворожого розвідувального борту "Оріон". Він відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра".

Що "Мадяр" каже про збиття "Оріона"?

У суботу, 13 вересня, "Мадяр" розповів про знищення ударно-розвідувального борту "Оріон 414".

Поки бензин таки стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними. Але нікому ні слова,

– натякнув командувач Сил безпілотних систем на проблеми ворога.

Момент збиття "Оріона": дивіться відео

Роберт Бровді відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем – "Птахів Мадяра". За його словами, з початку війни з Росією підрозділ уже знищив понад 1 500 різних російських безпілотників – від "Орланів" і "Шахедів" до "Ланцетів". Найбільшими з них були "Мерлін" та "Форпост". Тепер до цього списку додався і "Оріон" – одна з ключових цілей.

Відомо, що "Оріон 414" – це ударно-розвідувальний апарат із розмахом крил понад 16 метрів і здатністю триматися в повітрі до 24 годин.

