"Мадяр" розповів про збитий розвідувальний борт "Оріон" та показав відео моменту
- Роберт Бровді повідомив про збиття ворожого розвідувального борту "Оріон" силами 414 окремої бригади безпілотних систем.
- З початку вторгнення цей підрозділ знищив понад 1 500 російських безпілотників, включаючи "Оріон 414".
Роберт Бровді відзвітував про збиття ворожого розвідувального борту "Оріон". Він відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра".
Що "Мадяр" каже про збиття "Оріона"?
У суботу, 13 вересня, "Мадяр" розповів про знищення ударно-розвідувального борту "Оріон 414".
Поки бензин таки стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними. Але нікому ні слова,
– натякнув командувач Сил безпілотних систем на проблеми ворога.
Момент збиття "Оріона": дивіться відео
Роберт Бровді відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем – "Птахів Мадяра". За його словами, з початку війни з Росією підрозділ уже знищив понад 1 500 різних російських безпілотників – від "Орланів" і "Шахедів" до "Ланцетів". Найбільшими з них були "Мерлін" та "Форпост". Тепер до цього списку додався і "Оріон" – одна з ключових цілей.
Відомо, що "Оріон 414" – це ударно-розвідувальний апарат із розмахом крил понад 16 метрів і здатністю триматися в повітрі до 24 годин.
Останні новини про "Мадяра": що відомо?
Командувач СБС ЗСУ розповідав про атаку на нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області Росії. Її вночі 7 вересня здійснив підрозділ "Птахів Мадяра" Сил безпілотних систем.
Крім цього, у ніч проти 28 серпня понад 100 дронів атакували об'єкти в Росії, зокрема два важливих НПЗ, що спричинило пожежі.
Обстріл спричинив зменшення виробництва пального на 4,7% та евакуації жителів у Ростовській області.