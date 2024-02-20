Жил в "русском гетто": политтехнолог объяснил, что не так в истории с убийством Кузьминова
В Главном управлении разведки подтвердили, что Максима Кузьминова, который в начале августа 2023 года перегнал российский Ми-8 в Украину, нашли застреленным в Испании. Туда он переехал по собственной инициативе.
В испанских СМИ писали о том, что Кузьминова застрелили и переехали его же машиной. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал информацию о гибели российского пилота и объяснил, почему некоторые детали выглядят довольно странными.
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Что не так в истории с убийством Кузьминова
В официальной версии убийства Максима Кузьминова есть немало разногласий.
Есть много странных вещей в этом деле, начиная с информации, что в него стреляли 12 раз и переехали машиной. Люди, которые живут в Испании, написали мне, что хорошо знают это место – это "русское гетто". Там огромное количество русских. То есть "залечь на дно" в русском квартале человеку, которого постоянно показывали по телевизору, очень странно,
– отметил Борис Тизенгаузен.
Политтехнолог также не исключает, что мотивы убийц могли быть связаны с деньгами. Напомним, что Максим Кузьминов получил полмиллиона долларов за участие в спецоперации ГУР "Синица".
"В этой истории также появляется бывшая. Мол, Смирнов пригласил ее в гости и уже она привела "на хвосте" этих ликвидаторов. У него же была семья, которую он куда-то вывозил, прежде чем передали самолет. Что это за несостыковка?", – заметил Тизенгаузен.
Бытует также версия с защитой свидетелей якобы информация о его смерти лишь отвлечет внимание. А сам Смирнов с измененной внешностью сможет жить где угодно без угрозы для жизни. Однако известно, что с ним рассчиталась и предложили защиту в Украине. Поэтому если российский пилот добровольно отказался от этого, версия с защитой свидетелей также выглядит не совсем убедительно.
Программа защиты свидетелей
В уголовном процессе – это совокупность мер, которую проводят для безопасности свидетелей на время проведения судебного разбирательства и после его окончания. Защита может включать в себя меры от охраны с целью предотвращения давления на участников процесса до полного изменения личности (включая изменение внешности) и изменения места жительства. Программа распространяется не только на самих участников дела, но также на их родственников.
В России уже празднуют, что "предателя" наконец наказали и даже благодарят исполнителей убийства.
"Обычно те, кого Россия считает предателями, заставляют умирать мученической смертью. Например, отравляют и человек медленно гаснет. А с Кузьминовым не так, опять что-то не совпадает", – добавил Тизенгаузен.
Убийство Максима Кузьминова: что известно
- Вечером 19 февраля появилась информация о гибели российского пилота, который перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Об этом массово начали писать в прессе Испании, где, как выяснилось, и жил Максим Кузьминов. В СМИ сообщали о том, что Кузьминова застрелили и переехали собственной машиной.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что эта информация правдива. Больше деталей по этому поводу в ГУР не предоставили.
- В испанских СМИ впоследствии начали выдвигать версии убийства Кузьминова. В частности, подозреваемых в преступлении может быть несколько. Интересно, что документы, которые были у Кузьминова, могли оказаться фальшивыми, поэтому полиция начала проверку.