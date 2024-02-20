Жил в "русском гетто": политтехнолог объяснил, что не так в истории с убийством Кузьминова

В Главном управлении разведки подтвердили, что Максима Кузьминова, который в начале августа 2023 года перегнал российский Ми-8 в Украину, нашли застреленным в Испании. Туда он переехал по собственной инициативе.

В испанских СМИ писали о том, что Кузьминова застрелили и переехали его же машиной. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал информацию о гибели российского пилота и объяснил, почему некоторые детали выглядят довольно странными.

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Что не так в истории с убийством Кузьминова

В официальной версии убийства Максима Кузьминова есть немало разногласий.

Есть много странных вещей в этом деле, начиная с информации, что в него стреляли 12 раз и переехали машиной. Люди, которые живут в Испании, написали мне, что хорошо знают это место – это "русское гетто". Там огромное количество русских. То есть "залечь на дно" в русском квартале человеку, которого постоянно показывали по телевизору, очень странно,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог также не исключает, что мотивы убийц могли быть связаны с деньгами. Напомним, что Максим Кузьминов получил полмиллиона долларов за участие в спецоперации ГУР "Синица".

"В этой истории также появляется бывшая. Мол, Смирнов пригласил ее в гости и уже она привела "на хвосте" этих ликвидаторов. У него же была семья, которую он куда-то вывозил, прежде чем передали самолет. Что это за несостыковка?", – заметил Тизенгаузен.

Бытует также версия с защитой свидетелей якобы информация о его смерти лишь отвлечет внимание. А сам Смирнов с измененной внешностью сможет жить где угодно без угрозы для жизни. Однако известно, что с ним рассчиталась и предложили защиту в Украине. Поэтому если российский пилот добровольно отказался от этого, версия с защитой свидетелей также выглядит не совсем убедительно.

Программа защиты свидетелей

В уголовном процессе – это совокупность мер, которую проводят для безопасности свидетелей на время проведения судебного разбирательства и после его окончания. Защита может включать в себя меры от охраны с целью предотвращения давления на участников процесса до полного изменения личности (включая изменение внешности) и изменения места жительства. Программа распространяется не только на самих участников дела, но также на их родственников.

В России уже празднуют, что "предателя" наконец наказали и даже благодарят исполнителей убийства.

"Обычно те, кого Россия считает предателями, заставляют умирать мученической смертью. Например, отравляют и человек медленно гаснет. А с Кузьминовым не так, опять что-то не совпадает", – добавил Тизенгаузен.

Убийство Максима Кузьминова: что известно