Жив у "російському гетто": політтехнолог пояснив, що не так в історії з убивством Кузьмінова

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Максима Кузьмінова, який на початку серпня 2023 року перегнав російський Мі-8 в Україну, знайшли застреленим в Іспанії. Туди він переїхав за власною ініціативою.

В іспанських ЗМІ писали про те, що Кузьмінова застрелили та переїхали його ж автівкою. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом проаналізував інформацію про загибель російського пілота та пояснив, чому деякі деталі виглядають доволі дивними.

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Що не так в історії з вбивством Кузьмінова

В офіційній версії убивства Максима Кузьмінова є чимало розбіжностей.

Є багато дивних речей у цій справі, починаючи з інформації, що у нього стріляли 12 разів і переїхали машиною. Люди, які живуть в Іспанії, написали мені, що добре знають це місце – це "російське гетто". Там величезна кількість росіян. Тобто "залягти на дно" в російському кварталі людині, яку постійно показували по телевізору, дуже дивно,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Політтехнолог також не виключає, що мотиви убивць могли бути пов'язані з грішми. Нагадаємо, що Максим Кузьмінов отримав пів мільйона доларів за участь в спецоперації ГУР "Синиця".

"В цій історії також з'являється колишня. Мовляв, Смірнов запросив її в гості і вже вона привела "на хвості" цих ліквідаторів. У нього ж була сім'я, яку він кудись вивозив, перш ніж передали літак. Що це за нестикування?", – зауважив Тизенгаузен.

Побутує також версія із захистом свідків, нібито, інформація про його смерть лише відверне увагу. А сам Смірнов зі зміненою зовнішністю зможе жити будь-де без загрози для життя. Однак відомо, що з ним розрахувалась та запропонували захист в Україні. Тож якщо російський пілот добровільно відмовився від цього, версія із захистом свідків також виглядає не зовсім переконливо.

Програма захисту свідків

У кримінальному процесі – це сукупність заходів, яку проводять задля безпеки свідків на час проведення судового розгляду та після його закінчення. Захист може містити в собі заходи від охорони з метою запобігання тиску на учасників процесу до повної зміни особистості (включаючи зміну зовнішності) та зміни місця проживання. Програма поширюється не лише на самих учасників справи, але також на їхніх родичів.

У ж Росії вже святкують, що "зрадника" нарешті покарали та навіть дякують виконавцям убивства.

"Зазвичай ті, кого Росія вважає зрадниками, змушують помирати мученицькою смертю. Наприклад, отруюють і людина повільно гасне. А з Кузьміновим не так, знову щось не збігається", – додав Тизенгаузен.

Вбивство Максима Кузьмінова: що відомо