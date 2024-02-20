Газета El Español з посиланням на власні джерела повідомила, що підозрюваних у вбивстві Максима Кузьмінова може бути декілька. За їхньою інформацією, до вбивства причетна "професійна група", яка стежила за ним. Злочинці вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де й було скоєно вбивство.

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Застрелили ще й переїхали: подробиці вбивства Кузьмінова

Іспанська газета El País розповіла, що тіло чоловіка з паспортом громадянина України знайшли 13 лютого в курортному місті Аліканте. В районі, де жив Максімов, проживають переважно українці та росіяни.

Про знайдене тіло чоловіка поліції повідомив сусід. Повідомляється, що Кузьмінова застрелили, а потім ще й переїхали його власною автівкою.

Після цього авто знайшли спаленим у сусідньому місті Ель-Кампелло.

Також Іспанське агентство Europa Press додало, що документи Кузьмінова могли бути фальшивими, тому правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Нагадаємо, 19 лютого у мережі почали ширитися повідомлення про те, що і Іспанії вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі на територію України. Смерть Кузьмінова 24 Каналу підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Факти про вбивство, які вже відомі