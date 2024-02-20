Газета El Español со ссылкой на собственные источники сообщила, что подозреваемых в убийстве Максима Кузьминова может быть несколько. По их информации, к убийству причастна "профессиональная группа", которая следила за ним. Преступники изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам видеонаблюдения в гараже, где и было совершено убийство.
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Застрелили еще и переехали: подробности убийства Кузьминова
Испанская газета El País рассказала, что тело мужчины с паспортом гражданина Украины нашли 13 февраля в курортном городе Аликанте. В районе, где жил Кузьминов, проживают преимущественно украинцы и русские.
О найденном теле мужчины полиции сообщил сосед. Сообщается, что Кузьминова застрелили, а потом еще и переехали его собственной машиной.
После этого авто нашли сожженным в соседнем городе Эль-Кампелло.
Также Испанское агентство Europa Press добавило, что документы Кузьминова могли быть фальшивыми, поэтому правоохранители начали дополнительную проверку.
Напомним, 19 февраля в сети начали распространяться сообщения о том, что и Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми на территорию Украины. Смерть Кузьминова 24 Каналу подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.
Факты об убийстве, которые уже известны
- Вскрытие тела, проведенное в Институте судебной медицины в Аликанте, подтвердило, что в мужчину совершили полдюжины выстрелов, большинство из которых – в грудь. Следователи Гражданской гвардии считают, что жертва пыталась убежать, и двое преступников стреляли в него, пока он не упал мертвым на выезде из гаража.
- К его убийству могла быть причастна Россия. Еще в октябре стало известно о том, что российская разведка объявила охоту на Кузьминова. Бойцы ГРУ России даже записали видео о том, что получили приказ убить его.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что нужно больше информации для того, чтобы говорить детальные предположения. Он выразил желание дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.