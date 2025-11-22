Спасала бойцов на фронте более 10 лет: возле Покровска погибла медик Марина Воронцова
- Украина потеряла еще одну защитницу на фронте.
- Ею стала Марина Воронцова, известная как "Лагерта".
- Женщина помогала армии более 10 лет.
В районе Покровска Донецкой области во время выполнения задания погибла боевой медик Марина Воронцова. Она присоединилась к сопротивлению российской агрессии еще в 2014 году и более десяти лет посвятила помощи и спасению украинских военных.
Побратимам Марина была известна под позывным "Лагерта". О трагической потере сообщили в подразделении Сил обороны "Острые козырьки", передает 24 Канал.
Читайте также Спасал других, а тела его родных до сих пор не могут найти: СМИ назвали имя героя Тернополя
Кем была Марина Воронцова при жизни?
Марина родом из Луганской области. Когда началась война на Донбассе, она стала волонтером и собрала для украинских подразделений тысячи единиц технического и медицинского обеспечения.
Последний год Воронцова служила в составе "Острых козырьков" и получила боевой шеврон за результативную работу и высокий профессиональный уровень. Побратимы говорят, что Марина носила награду с особой гордостью.
Она была жемчужиной и талисманом нашей группы. Теперь она стала ангелом хранителем для каждого из нас,
– написали в подразделении.
Депутат Харьковского райсовета и военнослужащий Артем Фисун охарактеризовал Марину как человека с твердым характером и обостренным чувством справедливости.
С твоей жизненной позицией и добрым сердцем ты выбрала путь волонтера и приходила на помощь даже туда, куда боятся сейчас двигаться мужчины,
– отметил Фисун.
Со своей стороны старший боевой медик Ирина Клейменова рассказала, что отношения между ней и Мариной Воронцовой были непростыми, однако в профессиональной сфере они всегда поддерживали друг друга.
По словам Ирины, именно Марина обеспечила их подразделение большим запасом тактического медицинского снаряжения и помогла ей пройти важное обучение. Клейменова призналась, что теперь жалеет только о том, что они так и не успели помириться.
Она отметила, что "Лагерта" имела сильное желание углублять знания в военной медицине и стремилась спасать как можно больше раненых бойцов.
Знакомая погибшей, Виктория Панченко, рассказала, что Марина, которая стала внутренне перемещенным лицом еще в 2014 году, отказывалась снова покидать свою землю. Ее любимая фраза стала для многих символом решимости и несокрушимости: "Орки сами не исчезнут".
Марина Воронцова останется в памяти собратьев как медик, которая до последнего спасала других, не жалея себя, и как женщина, стоявшая на защите Украины с первых дней российской агрессии.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Марины. Вечная память и уважение защитнице!
Кто еще вернулся с войны на щите?
В Донецкой области погиб уроженец Житомирской области Руслан Муляр, который служил сержантом в рядах Вооруженных сил Украины. Он отдал жизнь, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Родинское 30 октября 2025 года.
Трагическая весть поступила и из Киевской области: во время участия в боевых действиях погиб военнослужащий из села Плахтянки Антон Павленко.
Еще одной болезненной потерей стало известие о лейтенанте полиции Владиславе Свиридове. Он погиб 16 ноября 2025 года на Купянском направлении в результате удара FPV-дроном.