22 ноября, 07:26
Спасала бойцов на фронте более 10 лет: возле Покровска погибла медик Марина Воронцова

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украина потеряла еще одну защитницу на фронте.
  • Ею стала Марина Воронцова, известная как "Лагерта".
  • Женщина помогала армии более 10 лет.

В районе Покровска Донецкой области во время выполнения задания погибла боевой медик Марина Воронцова. Она присоединилась к сопротивлению российской агрессии еще в 2014 году и более десяти лет посвятила помощи и спасению украинских военных.

Побратимам Марина была известна под позывным "Лагерта". О трагической потере сообщили в подразделении Сил обороны "Острые козырьки", передает 24 Канал.

Кем была Марина Воронцова при жизни?

Марина родом из Луганской области. Когда началась война на Донбассе, она стала волонтером и собрала для украинских подразделений тысячи единиц технического и медицинского обеспечения.

Последний год Воронцова служила в составе "Острых козырьков" и получила боевой шеврон за результативную работу и высокий профессиональный уровень. Побратимы говорят, что Марина носила награду с особой гордостью.

Она была жемчужиной и талисманом нашей группы. Теперь она стала ангелом хранителем для каждого из нас,
– написали в подразделении.

Депутат Харьковского райсовета и военнослужащий Артем Фисун охарактеризовал Марину как человека с твердым характером и обостренным чувством справедливости.

С твоей жизненной позицией и добрым сердцем ты выбрала путь волонтера и приходила на помощь даже туда, куда боятся сейчас двигаться мужчины,
– отметил Фисун.

Со своей стороны старший боевой медик Ирина Клейменова рассказала, что отношения между ней и Мариной Воронцовой были непростыми, однако в профессиональной сфере они всегда поддерживали друг друга.

По словам Ирины, именно Марина обеспечила их подразделение большим запасом тактического медицинского снаряжения и помогла ей пройти важное обучение. Клейменова призналась, что теперь жалеет только о том, что они так и не успели помириться.

Она отметила, что "Лагерта" имела сильное желание углублять знания в военной медицине и стремилась спасать как можно больше раненых бойцов.

Знакомая погибшей, Виктория Панченко, рассказала, что Марина, которая стала внутренне перемещенным лицом еще в 2014 году, отказывалась снова покидать свою землю. Ее любимая фраза стала для многих символом решимости и несокрушимости: "Орки сами не исчезнут".

Марина Воронцова останется в памяти собратьев как медик, которая до последнего спасала других, не жалея себя, и как женщина, стоявшая на защите Украины с первых дней российской агрессии.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Марины. Вечная память и уважение защитнице!

