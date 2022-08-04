В Мариуполе оккупанты создали "каталог смерти" с тысячами фото похороненных в братских могилах

Никто точно не знает, сколько гражданских жителей Мариуполя убили российские военные. Пока же появляются только сведения, которые могут примерно пролить свет на ситуацию.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, враг в Мариуполе уже не скрывает зверств, которые совершал. Более того, уже есть специальные "каталоги", которые содержат несколько тысяч фотографий тех, чьи тела лежат в братских могилах.

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Тела все еще лежат посреди улиц

По словам Петра Андрющенко, жуткую картину можно наблюдать на перекрестке улиц Ломизова и Азовстальской. Там все еще лежат под открытым небом два трупа мирных жителей. Хотя они и упакованы в пакеты, но это не мешает бродячим собакам разрывать их. Более того, четвероногие, которые также страдают от голода в городе, буквально растягивают части тел погибших от рук врага по всему району.

Местные жители уже на это указали оккупационным "властям". Но их представители не спешат реагировать. Мариупольцам они ответили резко и коротко: "кому нужно, пусть тот и хоронит".



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото из телеграма Андрющенко



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото из телеграма Андрющенко



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото из телеграма Андрющенко

В морге создали "каталог смерти"

На базе больницы №1 открыли морг. Там оккупанты предоставляют "каталог смерти", в котором содержатся от 3 до 4 тысяч фотографий мариупольцев, похороненных в братских могилах.

Горожане рассказывают, что им крайне сложно психологически пройти поиск родных и близких, которые могут быть погребены. Да и сами оккупанты признаются, что в каталог внесли едва 20% всех жителей города, чьи тела привозили в импровизированный морг в супермаркете Метро.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда сравнил зверства в Мариуполе с тем, что совершали нацисты в Варшаве. На этом он сделал акцент на открытии выставки "Варшава – Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды", которая проходит в польской столице.

Случившееся здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – одинаково жестокие,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что фотографии из разрушенной немцами Варшавы во время восстания в августе 1944 года и нынешние кадры из Мариуполя, уничтоженного российскими военными, схожи, как и режимы, которые совершали преступления.

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