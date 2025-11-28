Оккупанты "спалились": ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Мариуполе

В Мариуполе ВСУ недавно ликвидировали российскую систему ПВО "Тор-М1" и военные склады. При этом Мариуполь сейчас лучше защищён, чем Таганрог или даже Ростов-на-Дону.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что город является важной логистической базой для поставки оружия на Запорожское и Донецкое направления.

Смотрите также: Уничтожено 1100 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 ноября

Почему Мариуполь стал ключевой базой для россиян?

Сегодня утром сработала ПВО, а украинские дроны продолжили полеты в сторону Ростовской области, в частности через Мариуполь в направлении Таганрога, где зафиксированы многочисленные поражения.

В самом Мариуполе россияне уже давно перестали маскировать позиции – системы стоят на одном месте длительное время.

Мы отслеживаем, куда россияне переносят системы ПВО, чтобы в дальнейшем их поражать. Оккупанты считают Мариуполь достаточно безопасным и продолжают стягивать туда средства противовоздушной обороны,

– сказал Андрющенко.

Только за последний месяц появились две большие новые военные базы. Некоторые склады техники россияне переместили глубже в тыл, вероятнее всего, чтобы усложнить их обнаружение и поражение.

"Оккупанты видят эффективность работы украинских Сил обороны и пытаются минимизировать риски. В Мариуполе и районе, а также в направлении Волновахи они активно "модернизируют" защиту: пересматривают расположение подразделений, перемещают склады боеприпасов и перестраивают логистику", – объяснил Андрющенко.

Что еще известно о потерях врага?