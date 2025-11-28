Оккупанты "спалились": ВСУ уничтожили российскую систему ПВО в Мариуполе
- ВСУ ликвидировали российскую систему ПВО "Тор-М1" и военные склады в Мариуполе.
- Россияне усилили противовоздушную оборону Мариуполя, но небрежно маскируют позиции, что позволяет ВСУ отслеживать и поражать их.
В Мариуполе ВСУ недавно ликвидировали российскую систему ПВО "Тор-М1" и военные склады. При этом Мариуполь сейчас лучше защищён, чем Таганрог или даже Ростов-на-Дону.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что город является важной логистической базой для поставки оружия на Запорожское и Донецкое направления.
Смотрите также: Уничтожено 1100 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 ноября
Почему Мариуполь стал ключевой базой для россиян?
Сегодня утром сработала ПВО, а украинские дроны продолжили полеты в сторону Ростовской области, в частности через Мариуполь в направлении Таганрога, где зафиксированы многочисленные поражения.
В самом Мариуполе россияне уже давно перестали маскировать позиции – системы стоят на одном месте длительное время.
Мы отслеживаем, куда россияне переносят системы ПВО, чтобы в дальнейшем их поражать. Оккупанты считают Мариуполь достаточно безопасным и продолжают стягивать туда средства противовоздушной обороны,
– сказал Андрющенко.
Только за последний месяц появились две большие новые военные базы. Некоторые склады техники россияне переместили глубже в тыл, вероятнее всего, чтобы усложнить их обнаружение и поражение.
"Оккупанты видят эффективность работы украинских Сил обороны и пытаются минимизировать риски. В Мариуполе и районе, а также в направлении Волновахи они активно "модернизируют" защиту: пересматривают расположение подразделений, перемещают склады боеприпасов и перестраивают логистику", – объяснил Андрющенко.
Что еще известно о потерях врага?
- Общие потери российских войск в войне против Украины превышают 1,17 миллиона человек, из которых 1 100 погибших за последние сутки. Потери техники включают более 11,3 тысячи танков, 23,6 тысячи боевых бронированных машин и 34,7 тысячи артиллерийских систем.
- Россия ежемесячно несет потери около 20 тысяч военных, оккупировав за год лишь 1% территории Украины.
- Силы обороны Украины успешно поразили военные цели и объекты ВПК России, в частности завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящий навигационное оборудование и комплектующие для крылатых и баллистических ракет.