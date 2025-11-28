Окупанти "спалилися": ЗСУ уразили російську ППО в Маріуполі

У Маріуполі ЗСУ нещодавно ліквідували російську систему ППО "Тор-М1" і військові склади. Хоча Маріуполь наразі краще захищений, ніж Таганрог чи навіть Ростов-на-Дону.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що місто є важливою логістичною базою для постачання зброї на Запорізький та Донецький напрямки.

Чому Маріуполь став ключовою базою для росіян?

Сьогодні зранку спрацювала ППО, а українські дрони продовжили польоти в бік Ростовської області, зокрема через Маріуполь в напрямку Таганрога, де зафіксовано численні ураження.

В самому Маріуполі росіяни вже давно перестали маскувати позиції – системи стоять на одному місці тривалий час.

Ми відстежуємо, куди росіяни переносять системи ППО, щоб надалі їх уражати. Окупанти вважають Маріуполь достатньо безпечним і продовжують стягувати туди засоби протиповітряної оборони,

– сказав Андрющенко.

Лише за останній місяць з’явилися дві великі нові військові бази. Деякі склади техніки росіяни перемістили глибше в тил, найімовірніше, щоб ускладнити їхнє виявлення та ураження.

"Окупанти бачать ефективність роботи українських Сил оборони та намагаються мінімізувати ризики. У Маріуполі та районі, а також у напрямку Волновахи вони активно "модернізують" захист: переглядають розташування підрозділів, переміщують склади боєприпасів та перебудовують логістику", – пояснив Андрющенко.

Що ще відомо про втрати ворога?