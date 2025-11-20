"Прогулка" за тысячи долларов: как нарушители пытаются сбежать через самую высокогорную часть границы

Пограничники патрулируют самый высокогорный участок украино-румынской границы, который закрыт для гражданских, но остается популярным среди тех, кто пытается нелегально пересечь границу. Однако пограничникам приходится не столько задерживать нарушителей, сколько спасать их.

Для патрулирования используют вертолеты и армейские грузовики-вездеходы, а пешим нарядам приходится преодолевать до 30 километров сложными горными маршрутами. О том, как охраняют этот опасный высокогорный участок, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Что ждет тех, кто решает перейти границу через высокогорье?

Анонимные дельцы за тысячи долларов продают "легкую прогулку" в Румынию, которая на самом деле смертельно опасна из-за высокогорья, холод, сложный рельеф и диких зверей.

Первый выход в горы дался мне очень тяжело – морально было невыносимо. Вернулся истощенным: сердце колотится, давление прыгает, одышка. Но со временем, когда постоянно работаешь в таких условиях, организм привыкает,

– сказал Игорь Шевченко, инспектор пограничной службы.

В горах, где в последнее время значительно увеличилось диких зверей, а помощи ждать неоткуда.

Добраться к Поп-Ивану Мармарошскому можно разными путями, но быстрее всего – вертолетом пограничников.

Как вертолет помогает патрулировать труднодоступные участки границы?

Экипаж вертолета Airbus-125 в небе ежедневно. Его используют только с практической целью: для высадки нарядов, мониторинга границы и поисково-спасательных операций.

Полет в горах значительно рискованнее из-за резких перепадов высот, туманы, облачность, дожди и особенно сильные ветры, которые могут легко расшатать легкий вертолет. Пилоту, который непосредственно управляет вертолетом помогает штурман – его задача – контролировать окружающую среду, техническое состояние машины и ее положение в пространстве.

Высадка пограничников в горах имеет ограничения: погодные условия, не более двух человек на борту, лимиты веса и объема рюкзаков. Если наряд многочисленный или имеет много амуниции и оружия, вместо вертолета используют армейский грузовик-вездеход – менее комфортно, но надежно.

