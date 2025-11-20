"Прогулянка" за тисячі доларів: як ухилянти хочуть втекти через найвисокогірніший кордон

Прикордонники патрулюють найвисокогірнішу ділянку україно-румунського кордону, яка закрита для цивільних, але залишається популярною серед тих, хто намагається нелегально перетнути кордон. Проте прикордонникам доводиться не стільки затримувати порушників, скільки рятувати їх.

Для патрулювання використовують гелікоптери та армійські вантажівки-всюдиходи, а пішим нарядам доводиться долати до 30 кілометрів складними гірськими маршрутами. Про те, як охороняють цю небезпечну високогірну ділянку, розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Що чекає на тих, хто вирішує перейти кордон через високогір’я?

Анонімні ділки за тисячі доларів продають "легку прогулянку" до Румунії, яка насправді є смертельно небезпечною через високогір'я, холод, складний рельєф та диких звірів.

Перший вихід у гори дався мені дуже важко – морально було нестерпно. Повернувся виснаженим: серце калатає, тиск стрибає, задишка. Але з часом, коли постійно працюєш у таких умовах, організм звикає,

– сказав Ігор Шевченко, інспектор прикордонної служби.

У горах, де останнім часом значно побільшало диких звірів, а допомоги чекати нізвідки.

Дістатися Піп Івана Мармароського можна різними шляхами, але найшвидше – гелікоптером прикордонників.

Як гелікоптер допомагає патрулювати важкодоступні ділянки кордону?

Екіпаж гелікоптера Airbus-125 в небі щодня. Його використовують лише з практичною метою: для висадки нарядів, моніторингу кордону та пошуково-рятувальних операцій.

Політ у горах значно ризикованіший через різкі перепади висот, тумани, хмарність, дощі й особливо сильні вітри, що можуть легко розхитати легкий гелікоптер. Пілоту, який безпосередньо керує гелікоптером допомагає штурман – його завдання – контролювати навколишнє середовище, технічний стан машини і її положення в просторі.

Висадка прикордонників у горах має обмеження: погодні умови, не більше двох осіб на борту, ліміти ваги й об'єму наплічників. Якщо наряд численніший або має багато амуніції та зброї, замість гелікоптера використовують армійську вантажівку-всюдихід – менш комфортно, але надійно.

Що ще відомо про роботу прикордонників?