После коррупционного скандала с Миндичем: сможет ли Зеленский спасти доверие партнеров

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике, которая предусматривала получение "откатов" с государственных контрактов. К ней причастны министр, чиновники и бизнес-партнеры президента Владимира Зеленского.

Это один из крупнейших коррупционных скандалов, которые будут иметь существенные последствия для страны. Специально для 24 Канала эксперты сказали, как резонансное разоблачение повлияет на международный имидж Украины и что должен сделать президент, чтобы спасти доверие иностранных партнеров.

Что сейчас должен сделать Зеленский?

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сказала, что правительство очень медленно реагирует на коррупционный скандал в энергетике. Кабинет министров Украины и президент Владимир Зеленский не должны ждать, пока суд примет решение о подозрениях, меры пресечения и приговоры.

Приговоры можно ждать годами. Нашей энергетикой должны управлять профессиональные люди, которые не на зарплате у преступной организованной группы,

– подчеркнула Каленюк.

По ее словам, то, что президент уделил 30 секунд два дня назад, сказав, что ждет приговоры, это не та реакция, которая удовлетворит и украинское общество, и западных партнеров.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в вечерней сводке 10 ноября подчеркнул важность расследования коррупционных случаев и неотвратимости наказания для всех, кто к ним причастен. Глава государства также призвал чиновников к тесному сотрудничеству с антикоррупционными органами. Советник президента по вопросам коммуникаций также отметил необходимость неотвратимости наказания для причастных.

С одной стороны президент звонит партнерам и просит помочь защитить критическую инфраструктуру. А с другой – на пленках НАБУ слышим, как преступная банда обсуждает, сколько можно "заработать" на строительстве защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры.

Президент должен прекратить давить на антикоррупционные органы через ГПУ, ГБР, СБУ. Эти органы надо перезапустить и по конкурсу выбрать руководство. Об этом говорится в отчете Европейского союза.

Также Зеленский должен отойти от управления государством "пятью менеджерами". Ситуация в стране очень тяжелая: и в энергетике, и на фронте. Из-за того что не осуществляется эффективное управление государством, потому что в головах соратников президента не как спасти государство, а как украсть, вывести деньги.

Президенту надо перезапуститься, отойти от этого окружения. Он должен нанять профессиональных руководителей технократов, которые могут вывести страну из этого пике.

Я думаю, такой реакции ждет и украинское общество, и западные партнеры. Это позволит сохранить доверие, потому что в основе поддержки Запада – доверие, которое украинская власть очень сильно пошатнула из-за атаки на НАБУ и САП летом, но украинцы, которые вышли на улицы, сохранили остатки этого доверия,

– сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Доверие к Украине снова пошатнулось, но не из-за расследования НАБУ, а топ-менеджеров, которые воруют по-черному. Однако ситуацию можно спасти и выйдя из нее с позитивом, показав европейцам, что антикоррупционные органы работают, демократия в Украине работает. В таком случае поддержка сохранится. Мы можем стать в результате этого сильнее, но сейчас выбор за президентом.

Какую стратегию может выбрать команда президента в "деле Миндича"?

Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры впервые упомянули имя бывшего министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова в контексте операции "Мидас", отметив, что на него влиял бизнесмен Тимур Миндич.

К слову, 11 ноября Рустем Умеров прибыл в Турцию, где должен обсудить возобновление процесса обмена пленными. Также в ближайшие дни он продолжит работать над этим вопросом на Ближнем Востоке.

Важно! Рустем Умеров заявил, что во время работы в Минобороны он не находился под влиянием никаких лиц.

По мнению политолога Олега Саакяна, возвращение Умерова в Украину будет зависеть от того, какую стратегию выберет, даже не Офис Президента и не власть в целом, а именно команда президента.

Сейчас для Украины многое зависит от того, каким путем пойдет президент Владимир Зеленский. У него есть два варианта:

Первый – вступиться за своих перед лицом антикоррупционных органов, и это запустит дальнейшую траекторию и логику развития событий со своими рисками, но и сильными сторонами.

Второй – наоборот стать на сторону правоохранительных органов и сказать, что такой коррупции не должно быть. А если дело касается близкого окружения, то должна быть еще более жесткая ответственность, потому что своих перед лицом коррупции нет.

Зеленский сделал шаг признания антикоррупционных действий и того, что коррупция там может быть. Однако не занял жесткой позиции – то есть выиграл время,

– сказал политолог.

Однако по его словам, выиграть можно максимум пару недель, но определяться все равно придется. От того, какую позицию выберет власть, будет зависеть, вернутся ли определенные участники и упомянутые в материалах дела лица в Украину. А также возьмет ли власть на себя политический и репутационный удар за часть своей команды, или наоборот откажется от них и попытается очиститься.

В то же время антикоррупционные органы должны продемонстрировать свою состоятельность перед украинским обществом, которое вступилось за них, выйдя на протесты.

"Теперь можно прямо говорить, что тогдашнее попытки решить вопрос антикоррупционных органов было использовано исключительно как повод для того, чтобы не предложить улучшение, а снести их, подчинить политической логике", – отметил политолог.

Как скандал с Миндичем может повлиять на оборонную отрасль?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что коррупционный скандал может повлиять и на оборонную отрасль. Сейчас крайне важно сделать так, чтобы это не имело негативного влияния на обеспечение ВСУ.

В вопросах изготовления и реализации оружия публичными являются лишь 10%. Несмотря на это важно, чтобы все виновные были наказаны, и был реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность.

Очень важно, чтобы у нас были сильные следственные органы, которые реально расследуют, и сильная судебная система, и президент как гарант Конституции, соблюдения правосудия. Тогда мы получим реальный результат, который усилит, а не ослабит нашу военную способность,

– подчеркнул он.

По его словам, все коррупционеры, которые воруют из государственного бюджета, в частности в оборонной сфере, должны получить жесткое наказание. Однако главное, чтобы ни один скандал не повлиял именно на обеспечение оружием Сил обороны Украины.

Что известно о "деле Миндича": кратко