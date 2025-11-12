Після корупційного скандалу з Міндічем: чи зможе Зеленський врятувати довіру партнерів

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, яка передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів. До неї причетні міністр, чиновники та бізнес-партнери президента Володимира Зеленського.

Це один з найбільших корупційних скандалів, які матиме суттєві наслідки для країни. Спеціально для 24 Каналу експерти сказали, як резонансне викриття вплине на міжнародний імідж України та що повинен зробити президент, аби врятувати довіру іноземних партнерів.

Що зараз повинен зробити Зеленський?

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк сказала, що уряд дуже повільно реагує на корупційний скандал в енергетиці. Кабінет Міністрів України та президент Володимир Зеленський не мають чекати, поки суд ухвалить рішення про підозри, запобіжні заходи та вироки.

На вироки можна чекати роками. Нашою енергетикою мають керувати професійні люди, які не на зарплаті в злочинної організованої групи,

– наголосила Каленюк.

За її словами, те, що президент приділив 30 секунд два дні тому, сказавши, що чекає на вироки, це не та реакція, яка задовольнить і українське суспільство, і західних партнерів.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні 10 листопада підкреслив важливість розслідування корупційних випадків та невідворотності покарання для всіх, хто до них причетний. Глава держави також закликав урядовців до тісної співпраці з антикорупційними органами. Радник президента з питань комунікацій також наголосив на необхідності невідворотності покарання для причетних.

З одного боку президент дзвонить до партнерів й просить допомогти захистити критичну інфраструктуру. А з іншого – на плівках НАБУ чуємо, як злочинна банда обговорює, скільки можна "заробити" на будівництві захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури.

Президент має припинити тиснути на антикорупційні органи через ГПУ, ДБР, СБУ. Ці органи треба перезапустити й по конкурсу обрати керівництво. Про це йдеться у звіті Європейського Союзу.

Також Зеленський має відійти від управління державою "п'ятьма менеджерами". Ситуація в країні дуже важка: і в енергетиці, і на фронті. Через те що не здійснюється ефективне управління державою, бо в головах соратників президента не як врятувати державу, а як вкрасти, вивести гроші.

Президенту треба перезапуститися, відійти від цього оточення. Він повинен найняти професійних керівників технократів, які можуть вивести країну з цього піке.

Я думаю, на таку реакцію чекає й українське суспільство, й західні партнери. Це дозволить зберегти довіру, бо в основі підтримки Заходу – довіра, яку українська влада дуже сильно похитнула через атаку на НАБУ і САП влітку, але українці, які вийшли на вулиці, зберегли рештки цієї довіри,

– мовила виконавчий директор Центру протидії корупції.

Довіра до України знову похитнулася, але не через розслідування НАБУ, а топменеджерів, які крадуть по-чорному. Однак ситуацію можна врятувати й вийти з неї із позитивом, показавши європейцям, що антикорупційні органи працюють, демократія в Україні працює. У такому разі підтримка збережеться. Ми можемо стати в результаті цього сильнішими, але зараз вибір за президентом.

Яку стратегію може обрати команда президента в "справі Міндіча"?

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вперше згадали ім'я колишнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова в контексті операції "Мідас", зазначивши, що на нього впливав бізнесмен Тімур Міндіч.

До слова, 11 листопада Рустем Умєров прибув до Туреччини, де має обговорити відновлення процесу обміну полоненими. Також найближчими днями він продовжить працювати над цим питанням на Близькому Сході.

Важливо! Рустем Умєров заявив, що під час роботи в Міноборони він не перебував під впливом жодних осіб.

На думку політолога Олега Саакяна, повернення Умєрова в Україну залежатиме від того, яку стратегію вибере, навіть не Офіс Президента і не влада в цілому, а саме команда президента.

Наразі для України багато залежить від того, яким шляхом піде президент Володимир Зеленський. У нього є два варіанти:

Перший – заступитися за своїх перед обличчям антикорупційних органів, і це запустить подальшу траєкторію й логіку розвитку подій зі своїми ризиками, але й сильними сторонами.

Другий – навпаки стати на бік правоохоронних органів і сказати, що такої корупції не має бути. А якщо справа стосується близького оточення, то має бути ще жорсткіша відповідальність, бо своїх перед обличчям корупції немає.

Зеленський зробив крок визнання антикорупційних дій і того, що корупція там може бути. Проте не зайняв жорсткої позиції – тобто виграв час,

– сказав політолог.

Однак за його словами, виграти можна максимум пару тижнів, але визначатися все одно доведеться. Від того, яку позицію обере влада, залежатиме, чи повертатимуться певні учасники й згадані в матеріалах справи особи в Україну. А також чи влада візьме на себе політичний і репутаційний удар за частину своєї команди, чи навпаки відмовиться від них і спробує очиститися.

Водночас антикорупційні органи повинні продемонструвати свою спроможність перед українським суспільством, яке вступилося за них, вийшовши на протести.

"Тепер можна прямо говорити, що тодішнє намагання розв'язувати питання антикорупційних органів було використано виключно як привід для того, щоб не запропонувати покращення, а знести їх, підпорядкувати політичній логіці", – наголосив політолог.

Як скандал із Міндічем може вплинути на оборонну галузь?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що корупційний скандал може вплинути й на оборонну галузь. Зараз вкрай важливо зробити так, щоб це не мало негативного впливу на забезпечення ЗСУ.

У питаннях виготовлення та реалізації зброї публічними є лише 10%. Попри це важливо, щоб усі винні були покарані, і був реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність.

Дуже важливо, щоб у нас були сильні слідчі органи, які реально розслідують, і сильна судова система, і президент як гарант Конституції, дотримання правосуддя. Тоді ми отримаємо реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність,

– наголосив він.

За його словами, усі корупціонери, які крадуть з державного бюджету, зокрема в оборонній сфері, мають отримати найжорсткіше покарання. Однак головне, щоб жоден скандал не вплинув саме на забезпечення зброєю Сил оборони України.

