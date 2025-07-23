Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що українцям потрібен відкритий діалог та звітність. Тим часом законом незадоволені і європейські партнери.

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Що вимагає громадянське суспільство від влади?

За словами доктора економічних наук, в Офісі Президента зараз не розуміють, що відбувається на тлі масових протестів по містах нашої країни, адже цього влада не очікувала.

Якщо в Офісі здається, що мовиться про НАБУ і САП, то це не так. Мовиться про діалог, який має побудувати держава з громадянським суспільством, перестати нехтувати вимогам громадянського суспільства, стати підзвітними і не комунікувати односторонньо через рілзи (у соцмережах – 24 Канал),

– пояснив він.

Длігач зазначив, що вже і європейські країни бачать посилення автократії. Хоч вони не позбавлять Україну фінансування, безвіз та європейське майбутнє під загрозою. Війна не може бути виправданням ані корупції, ані руйнації незалежних інституцій.

"Тепер влада комунікаційними діями буде намагатись компенсувати системний провал роботи тих ефективних менеджерів, якими себе оточив президент. Вони провалили свою роботу", – додав він.

До речі, до Верховної Ради направили на підпис законопроєкт, що скасовує всі норми закону про ліквідацію нехалежності НАБУ та САП. Разом з командою його підготувала депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.