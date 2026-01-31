Каскадное отключение: в Минэнерго назвали причины блекаута и время возвращения света
- 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за проблем в энергосистеме.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и сделали прогноз по возвращению света.
В субботу, 31 января, аварийные отключения света применили почти во всех регионах Украины. Энергетики предпринимают необходимые шаги для восстановления электроснабжения.
Об этом пишет Минэнергетики. Кроме того, в Киеве исчезло и водоснабжение.
Какая ситуация в энергетике?
Утром 31 января стало известно, что в украинской энергетике произошли серьезные проблемы. Сложная ситуация пока есть не только в Киеве и Харькове, но и в большинстве украинских городов. В то же время энергетики осведомлены о текущей ситуации и уже делают все необходимые шаги для стабилизации. Свет могут вернуть в течение ближайших 2 – 3 часов.
Журналисты пишут, что якобы произошел масштабный блэкаут и сейчас значительная часть государства обесточена. Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики. В ведомстве говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.
Так в Украине произошло каскадное отключение в сети. Сработали автоматические защиты на подстанциях и были разгружены блоки атомных электростанций.
Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен,
– спрогнозировал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Что известно о масштабных отключениях света в Украине?
Последний раз подобный нынешнему блэкаут был зимой 2022 года. Из-за аварийных отключений по всей стране в Киеве и Харькове временно приостановили работу метро. Графики почасовых отключений до сих пор не действуют в большинстве областей.
Укрэнерго отмечает, что восстановительные работы на сетях осуществляются везде, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сообщили, что за прошедшие сутки потребление было на соответствующем для сезона уровне.
Одновременно с Украиной в части населенных пунктов Молдовы, в том числе и в Кишиневе, зафиксировали масштабные отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский отметил, что сейчас происходит все необходимое реагирование. На объектах уже проводят восстановительные работы. Энергетики имеют задачу – стабилизировать ситуацию в ближайшее время.