Каскадное отключение: в Минэнерго назвали причины блекаута и время возвращения света

В субботу, 31 января, аварийные отключения света применили почти во всех регионах Украины. Энергетики предпринимают необходимые шаги для восстановления электроснабжения.

Об этом пишет Минэнергетики. Кроме того, в Киеве исчезло и водоснабжение.

Какая ситуация в энергетике?

Утром 31 января стало известно, что в украинской энергетике произошли серьезные проблемы. Сложная ситуация пока есть не только в Киеве и Харькове, но и в большинстве украинских городов. В то же время энергетики осведомлены о текущей ситуации и уже делают все необходимые шаги для стабилизации. Свет могут вернуть в течение ближайших 2 – 3 часов.

Журналисты пишут, что якобы произошел масштабный блэкаут и сейчас значительная часть государства обесточена. Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики. В ведомстве говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Так в Украине произошло каскадное отключение в сети. Сработали автоматические защиты на подстанциях и были разгружены блоки атомных электростанций.

Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен,

– спрогнозировал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о масштабных отключениях света в Украине?