Каскадне відключення: у Міненерго назвали причини блекауту та час повернення світла
У суботу, 31 січня, аварійні відключення світла застосували майже у всіх регіонах України. Енергетики роблять необхідні кроки для відновлення електропостачання.
Про це пише Міненергетики. Крім того, у Києві зникло й водопостачання.
Яка ситуація в енергетиці?
Зранку 31 січня стало відомо, що в українській енергетиці сталися серйозні проблеми. Склдана ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Водночас енергетики обізнані про поточну ситуацію та вже роблять всі необхідні кроки для стабілізації. Світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин.
Журналісти пишуть, що нібито відбувся масштабний блекаут і наразі значна частина держави знеструмлена. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві енергетики. У відомстві кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.
Так в Україні сталося каскадне відключення в мережі. Спрацювали автоматичні захисти на підстанціях та були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Енергетики Укренерго працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено,
– спрогнозував міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Що відомо про масштабні відключення світла в Україні?
Востаннє подібний до нинішнього блекаут був взимку 2022 року. Через аварійні відключення по всій країні в Києві та Харкові тимчасово призупинили роботу метро. Графіки погодинних відключень досі не діють в більшості областей.
Укренерго зазначає, що відновлювальні роботи на мережах здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики повідомили, що минулої доби споживання було на відповідному для сезону рівні.
Одночасно з Україною в частині населених пунктів Молдови, зокрема й в Кишиневі, зафіксували масштабні відключення електроенергії.