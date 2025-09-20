В ночь на 20 сентября захватчики массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие. Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление россиян.

Военные раскрыли, что 619 средств воздушного нападения использовала Россия для массированного удара 20 сентября, передает 24 Канал.

Сколько дронов и ракет сбили силы ПВО?

Известно, что враг запустил:

579 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые ракеты Х-101;

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 583 воздушных целей:

552 вражеских БПЛА;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных дронов на 10 локациях, а также падение обломков еще на 10 локациях.

Воздушные силы заметили, что противник применил уже традиционную тактику – одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и дронов разных типов.

Как отреагировал на массированную атаку Зеленский?

Владимир Зеленский прокомментировал вражескую атаку. Он рассказал, что под ударом этой ночью находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Враг целился по инфраструктуре, жилым районам, гражданским предприятиям. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

На сегодняшний день известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении президента.

Глава государства отметил, что Россия сознательно запугивает гражданских и разрушает нашу инфраструктуру. Он призвал союзников к сильному международному ответу.

Последствия атаки на Украину / Фото ГСЧС

Что известно о последствиях атаки?