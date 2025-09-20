У ніч проти 20 вересня загарбники масовано атакували Україну дронами і ракетами. Внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі. Володимир Зеленський відреагував на черговий воєнний злочин росіян.

Військові розкрили, що 619 засобів повітряного нападу використала Росія для масованого удару 20 вересня, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вночі вдарила по Одещині: сталася пожежа та руйнування складів

Скільки дронів і ракет збили сили ППО?

Відомо, що ворог запустив:

579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті ракети Х-101;

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на ще 10 локаціях.

Повітряні сили зауважили, що противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів різних типів.

Як відреагував на масовану атаку Зеленський?

Володимир Зеленський прокоментував ворожу атаку. Він розповів, що під ударом цієї ночі перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Ворог цілився по інфраструктурі, житлових районах, цивільних підприємствах. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким,

– йдеться у повідомленні президента.

Глава держави зауважив, що Росія свідомо залякує цивільних та руйнує нашу інфраструктуру. Він закликав союзників до сильної міжнародної відповіді.

Наслідки атаки на Україну / Фото ДСНС