"Заходили колоннами": Игнат прокомментировал тактику России во время массированной атаки дронами
Российские войска 24 марта осуществили масштабную дроновую атаку по Украине. Вражеские беспилотники заходили на территорию Украины колоннами с нескольких направлений.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире утренней программы "Ранок.LIFE".
Что сказал Игнат о беспилотной атаке?
Колоннами заходили через Черниговскую, Сумскую области. Это только два направления, а еще было пять направлений, откуда заходили. И вот это все приходилось эту угрозу сбивать. И все это приходилось сбивать в течение вчерашнего дня. Была сложная ситуация
– прокомментировал Игнат.
Спикер также показал изображение из системы мониторинга воздушного пространства, которую используют Силы обороны для отслеживания вражеских целей во время атак.
Он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона работала в крайне напряженном режиме, отражая одновременные удары с разных направлений.
Игнат отметил, что Силы обороны вчера приложили титанические усилия. Днем оккупанты запустили более 500 дронов. По его словам, в течение дневной атаки было зафиксировано 15 попаданий.
Что известно о последней атаке врага?
Россия 24 марта осуществила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Только днем враг запустил еще 556 беспилотников.
По данным ПС, учитывая ночную атаку с 18 вечера 23 марта по 18 часов 24 марта, враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.