"Заходили колонами": Ігнат прокоментував тактику Росії під час масованої атаки дронами

Російські війська 24 березня здійснили масштабну дронову атаку по Україні. Ворожі безпілотники заходили на територію України колонами з кількох напрямків.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі ранкової програми "Ранок.LIFE".

Дивіться також Цього хоче не лише Путін, – психологиня проаналізувала цинічний удар по Україні

Що сказав Ігнат про дронову атаку?

За його словами, російські дрони заходили на територію України колонами з кількох напрямків.

Колонами заходили через Чернігівську, Сумську області. Це лише два напрямки, а ще було п'ять напрямків, звідки заходили. І ось це все доводилося цю загрозу збивати. І все це доводилося збивати протягом вчорашнього дня. Була складна ситуація,

– прокоментував Ігнат.

Речник також показав зображення з системи моніторингу повітряного простору, яку використовують Сили оборони для відстеження ворожих цілей під час атак.

Він підкреслив, що українська протиповітряна оборона працювала у вкрай напруженому режимі, відбиваючи одночасні удари з різних напрямків.

Ігнат зазначив, що Сили оборони вчора доклали титанічних зусиль. Вдень окупанти запустили понад 500 дронів. За його словами, протягом денної атаки було зафіксовано 15 влучань.

Що відомо про останню атаку ворога?