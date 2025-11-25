Авиаэксперт объяснил, почему россияне вернулись к обстрелам "Калибрами"

Ранее россияне боялись выводить свои корабли в Черное море, но в последних атаках они снова начали запускать крылатые ракеты "Калибр". Такое изменение может иметь одну простую причину.

Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Валерий Романенко, за предыдущий месяц россияне использовали 17 "Калибров". Уже в ноябре 2025 года цифра выросла до 21 ракеты.

Почему Россия снова запускает "Калибры"?

Россияне определенное время накапливали различные типы ракет. Объяснение для этого простое – они хотели нанести нам максимальный вред тогда, когда начнется отопительный сезон.

Сейчас России тяжелее со стратегической авиацией, они вынуждены поднимать в воздух даже Ту-160. До операции "Паутина" эти самолеты четыре раза участвовали в налетах на Украину еще в 2022 году. Был трехлетний перерыв в их применении.

"Ту-160 – это их последний резерв. Больше нечего. А Ту-95 не хватает для пусков ракет. Поэтому для того, чтобы их не поднимать, для массированности удара – россияне начинают применять ракеты "Калибр", – объяснил авиаэксперт.

Обратите внимание! "Калибры" могут поражать цели на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К объекту поражения ракеты летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли. Скорость составляет от 180 до 240 метров в секунду. Впрочем точные данные об этих ракетах враг засекретил.

