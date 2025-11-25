Авіаекперт пояснив, чому росіяни повернулись до обстрілів "Калібрами"

Раніше росіяни боялися виводити свої кораблі у Чорне море, але в останніх атаках вони знову почали запускати крилаті ракети "Калібр". Така зміна може мати одну просту причину.

Як розповів 24 Каналу авіаексперт Валерій Романенко, за попередній місяць росіяни використали 17 "Калібрів". Вже у листопаді 2025 року цифра виросла до 21 ракети.

Чому Росія знову запускає "Калібри"?

Росіяни певний накопичували різні типи ракет. Пояснення для цього просте – вони хотіли завдати нам максимальної шкоди тоді, коли почнеться опалювальний сезон.

Зараз Росії важче зі стратегічною авіацією, вони змушені підіймати в повітря навіть Ту-160. До операції "Павутина" ці літаки чотири рази брали участь в нальотах на Україну ще у 2022 році. Була трирічна перерва в їхньому застосуванні.

"Ту-160 – це їхній останній резерв. Більше нема чого. А Ту-95 не вистачає для пусків ракет. Тому для того, щоб їх не підіймати, для масованості удару – росіяни починають застосовувати ракети "Калібр", – пояснив авіаексперт.

Зверніть увагу! "Калібри" можуть вражати цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів. До об'єкта ураження ракети летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі. Швидкість становить від 180 до 240 метрів на секунду. Втім точні дані про ці ракети ворог засекретив.

