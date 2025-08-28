Россия запустила более 600 целей: карта движения ракет и "Шахедов" ночью 28 августа
- Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с использованием "Шахедов" и ракет, в частности "Кинжал", "Искандер-М" и Х-101.
- Главной целью ночной атаки 28 августа был Киев, мониторы опубликовали ориентировочную карту движения вражеских целей.
В ночь на четверг, 28 августа, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, на Киев летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.
Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 28 августа?
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью противник привлек 629 средств воздушного нападения. В частности, 598 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Кроме того, на Украину летели 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" (из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей), 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (из Брянской и Воронежской областей), а также 20 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области).
Обратите внимание! По состоянию на утро 28 августа атака продолжалась, поэтому исследователи не добавили на карту маршрут движения дронов, которые еще находились в воздухе.
Удалось уничтожить гражданские дома, железнодорожную инфраструктуру, возможно, это и было запланировано,
– написали авторы карты.
Напомним, в сбитых беспилотниках обнаружили чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные помпы Bosch. Это новейшие дроны-камикадзе "Герань-3".
Что известно о последствиях обстрела Киева?
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поврежденных зданиях в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах, в частности многоэтажки. Также изуродованы учебные заведения и транспортная инфраструктура.
- В столице по состоянию на 12:19 известно о 15 погибших, среди которых 4 ребенка, а также 38 травмированных.
- Глава ОГА Николай Калашник сообщил, что 29 августа объявлен День траура в Киевской области. Государственные флаги будут приспущены, а все развлекательные мероприятия отменены.