В ночь на четверг, 28 августа, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, на Киев летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.

Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара

Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 28 августа?

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью противник привлек 629 средств воздушного нападения. В частности, 598 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Кроме того, на Украину летели 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" (из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей), 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (из Брянской и Воронежской областей), а также 20 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской области).

Обратите внимание! По состоянию на утро 28 августа атака продолжалась, поэтому исследователи не добавили на карту маршрут движения дронов, которые еще находились в воздухе.

Карта движения ракет и "Шахедов" / Фото monitoring

Удалось уничтожить гражданские дома, железнодорожную инфраструктуру, возможно, это и было запланировано,

– написали авторы карты.

Напомним, в сбитых беспилотниках обнаружили чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные помпы Bosch. Это новейшие дроны-камикадзе "Герань-3".

Что известно о последствиях обстрела Киева?