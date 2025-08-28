Росія запустила понад 600 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 28 серпня
- Росія здійснила комбіновану атаку на Україну з використанням "Шахедів" і ракет, зокрема "Кинджал", "Іскандер-М" і Х-101.
- Головною ціллю нічної атаки 28 серпня був Київ, монітори опублікували орієнтовну мапу руху ворожих цілей.
У ніч на четвер, 28 серпня, російська армія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Зокрема, на Київ летіли дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitoring.
Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 28 серпня?
За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі противник залучив 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Окрім того, на Україну летіли 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" (із повітряного простору Липецької та Воронезької областей), 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (із Брянської та Воронезької областей), а також 20 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області).
Зверніть увагу! Станом на ранок 28 серпня атака тривала, тож дослідники не додали на мапу маршрут руху дронів, які ще знаходилися в повітрі.
Вдалось знищити цивільні будинки, залізничну інфраструктуру, можливо, це і було заплановано,
– написали автори мапи.
Нагадаємо, у збитих безпілотниках виявили чеські двигуни PBS TJ40-G2, китайські модулі контролю Swivel SW400 Pro та паливні помпи Bosch. Це новітні дрони-камікадзе "Герань-3".
Що відомо про наслідки обстрілу Києва?
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкоджені будівлі в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах, зокрема багатоповерхівки. Також понівечені заклади освіти й транспортна інфраструктура.
- У столиці станом на 12:19 відомо про 15 загиблих, серед яких 4 дитини, а також 38 травмованих.
- Очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що 29 серпня оголошено День жалоби в Київській області. Державні прапори буде приспущено, а всі розважальні заходи скасовано.