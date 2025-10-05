Не только уничтожение инфраструктуры: авиаэксперт назвал скрытую цель атаки на Львовщину
- В ночь на 5 октября Россия запустила по Украине 600 дронов и 50 ракет, большинство из которых были направлены на Запад страны, особенно на Львовщину.
- Авиаэксперт Константин Криволап предположил, какую цель имела Россия, атакуя именно Запад Украины.
Россияне снова атаковали Украину в ночь на 5 октября. Враг запустил по территории нашей страны приблизительно 500 дронов и 50 ракет, большинство из которых летели на этот раз именно на Запад Украины.
Авиаэксперт Константин Криволап предположил в разговоре с 24 Каналом, почему россияне направляют свое оружие на конкретный украинский регион. Также он оценил, могут ли стать такие атаки, как 5 октября, регулярными.
Важно Город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову
Имеют ли россияне достаточное количество дронов и ракет для возможных следующих атак?
Криволап отметил, если Россия смогла осуществить такие удары сегодня, то это означает, что способна сделать их и в другой раз.
Возможно еще с большей интенсивностью, с большим количеством – вопрос накопления. Она будет накапливать один день, два дня, три дня, четыре дня, или неделю. Вопрос исключительно в этом,
– подчеркнул он.
Однако то, что у россиян есть такие способности, и то, что они имеют запасы дронов и ракет, не вызывает, по его словам, никаких сомнений.
Также авиаэксперт сделал предположение, почему 5 октября большинство ракет летели именно на Запад Украины.
Я не уверен в том, что прав, но можно предположить, что Россия же всегда пытается решить одним каким-то действием кучу разных вопросов,
– подчеркнул Константин Криволап.
- Во-первых, это уничтожение украинской энергоструктуры, расположенной в этих регионах, особенно на Львовщине.
- Во-вторых, показать нашим европейским партнерам, что их ожидает, если они, вероятно, захотят защитить западное воздушное пространство Украины.
Такие идеи существуют, как заметил авиаэксперт, поэтому они должны понимать, к чему им надо готовиться. По мнению Криволапа, Путин стремился показать именно это.
Какие последствия российского комбинированного удара по Украине 5 октября?
- Ночью 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Украине, запустив ударные БПЛА "Герань-2", крылатые ракеты "Х-101", "Калибр" и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Кроме того, враг применял имитационные БПЛА "Гербера", чтобы отвлечь внимание украинской ПВО.
- Наибольшему удару подверглась Львовская область. Регион атаковали 78 беспилотников и 12 ракет. Во Львове пострадали районы Левандовка, где возникло большое возгорание на территории индустриального парка Sparrow, и Рясное.
- Кроме того, под ударом оказалось село Лапаевка, где в полностью разрушенном доме погибло 4 человека. Все они были родней. Также в селе разрушено 8 домов.
- Оккупанты атаковали Ивано-Франковскую, Запорожье, Винницкую, Черниговскую область.