Росіяни знову атакували Україну у ніч на 5 жовтня. Ворог запустив по території нашої країни близько 500 дронів і 50 ракет, більшість з яких летіли цього разу на Захід України.

Авіаексперт Костянтин Криволап припустив у розмові з 24 Каналом, чому росіяни спрямовують свою зброю на конкретний український регіон. Також він оцінив, чи можуть стати такі атаки, як 5 жовтня, регулярними.

Чи мають росіяни достатню кількість дронів та ракет для можливих наступних атак?

Криволап наголосив, якщо Росія змогла здійснити такі удари сьогодні, то це означає, що вона здатна зробити їх й іншого разу.

Можливо ще з більшою інтенсивністю, з більшою кількістю – питання накопичення. Вона буде накопичувати один день, два дні, три дні, чотири дні, або тиждень. Питання виключно в цьому,

– підкреслив він.

Однак те, що у росіян є такі спроможності, і те, що вони мають запаси дронів і ракет, не викликає, за його словами, жодних сумнівів.

Також авіаексперт зробив припущення, чому 5 жовтня більшість ракет летіли саме на Захід України.

Я не впевнений в тому, що правий, але можна припустити, що Росія завжди намагається вирішити однією якоюсь дією купу різних питань,

– наголосив Костянтин Криволап.

По-перше, це знищення української енергоструктури, що розташована у цих регіонах, особливо на Львівщині.

По-друге, показати нашим європейським партнерам, що їх очікує, якщо вони, імовірно, захочуть захистити західний повітряний простір України.

Такі ідеї існують, як зауважив авіаексперт, тому вони мають розуміти, до чого їм треба готуватися. На думку Криволапа, Путін прагнув показати саме це.

