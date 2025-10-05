Про це розповів директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову

Скільки цілей запустили на Львів та область?

За данними ОВА, цього ранку Львів та область атакували 90 російських дронів та ракет.

На Львівську область прийшлось 78 БпЛА та 12 ракет... Ряд об'єктів критичної інфраструктури постраждав, також постраждало багато багатоквартирних і інших будинків житлових, де проживають мирні люди,

– зауважив посадовець.

Найбільше внаслідок атаки постраждали Львів, а також Львівський, та Стрийський райони. Крім цього, відомо про влучання і в Дрогобицькому та Шепетівському районах.

Стосовно Лапаївки, то там пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло 4 людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.

Що відомо про атаку на Львів?