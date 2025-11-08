Была конкретная задача: Свитан объяснил, почему Россия не применила "тушки" во время ночной атаки

В ночь на 8 ноября россияне снова атаковали Украину. На этот раз враг почти не использовал стратегическую авиацию, но поднимал в воздух МиГи, наносил удары "Кинжалами" и баллистическими ракетами.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил изменение тактики россиян. По его словам, география ударов пришлась на Левобережье, часть восточной и центральной Украины.

Смотрите также Разрушения в Днепре и отключение света: все последствия массированной атаки на Украину

В чем отличие новой атаки России?

К местам, которые находились под ударом, могли достать дроны, баллистические и крылатые ракеты. Также россияне поднимали тактическую авиацию, стреляли ракетами Х-59 и Х-69.

"Враг имел задачу лишить левобережную и центральную Украину от газового и электроснабжения. Кроме этого оккупанты наносили удары по инфраструктурным объектам, в основном тепловой генерации. Также были попадания в гражданские объекты", – отметил летчик-инструктор.

Обратите внимание! Во время удара по Днепру 8 ноября российский дрон попал в жилую многоэтажку. Как следствие – разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этаж. К сожалению, погибли люди.

Россияне в очередной раз провели геноцидную атаку. С ней могли справиться те средства поражения, которые использовали оккупанты. Не было необходимости использовать дальнобойные ракеты Х-101, которые летят на тысячи километров.

По мнению Романа Свитана, этом есть военная логика. К сожалению, подобные атаки могут повторяться. Мы увидели большое количество баллистических ракет. География ударов говорит о том, что враг концентрируется на востоке Украины.

Обстрел 8 ноября: главное