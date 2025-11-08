Було конкретне завдання: Світан пояснив, чому Росія не застосувала "тушки" під час нічної атаки

У ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Україну. Цього разу ворог майже не використовував стратегічну авіацію, але підіймав у повітря МіГи, завдавав ударів "Кинджалами" та балістичними ракетами.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив зміну тактики росіян. За його словами, географія ударів припала на Лівобережжя, частину східної та центральної України.

У чому відмінність нової атаки Росії?

До місць, які перебували під ударом, могло дістати дрони, балістичні й крилаті ракети. Також росіяни підіймали тактичну авіацію, стріляли ракетами Х-59 та Х-69.

"Ворог мав завдання позбавити лівобережну та центральну Україну від газового та електропостачання. Крім цього окупанти завдавали ударів по інфраструктурних об'єктах, здебільшого теплової генерації. Також були влучання у цивільні об'єкти", – наголосив льотчик-інструктор.

Зверніть увагу! Під час удару по Дніпру 8 листопада російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Як наслідок – зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверх. На жаль, загинули люди.

Росіяни вкотре провели геноцидну атаку. З нею могли впоратися ті засоби ураження, які використали окупанти. Не було потреби використовувати далекобійні ракети Х-101, які летять на тисячі кілометрів.

На думку Романа Світана, цьому є воєнна логіка. На жаль, подібні атаки можуть повторюватися. Ми побачили велику кількість балістичних ракет. Географія ударів говорить про те, що ворог концентрується на сході України.

Обстріл 8 листопада: головне