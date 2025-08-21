Мать спасателя получила ранения во время российской массированной атаки на Луцк, – ГСЧС
- 21 августа 2025 года во время вражеской атаки на Луцк пострадала 48-летняя женщина, которая получила ранения от осколков стекла в магазине.
- Волынская область подверглась атакам российских дронов и ракет, всего было направлено 12 вражеских воздушных целей, что привело к взрывам в Луцке.
В результате вражеского обстрела Луцка осколками стекла ранило женщину, которая находилась в магазине. Пострадавшая оказалась матерью спасателя.
Одна женщина получила многочисленные травмы из-за российского удара по Луцку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно о пострадавших из-за вражеской атаки в Луцке?
Во время утренней вражеской атаки 21 августа 2025 года пострадала 48-летняя женщина. В момент удара она находилась в магазине в одном из пригородных сел и была травмирована осколками стекла.
Последствия обстрела Луцка / Фото ГСЧС
Женщина получила ранения руки, ноги и спины. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи. Здание магазина получило незначительные повреждения. Как оказалось, пострадавшая является матерью спасателя, который в это время находился на службе в областном центре.
Какие подробности вражеского обстрела Волыни?
- Ночью жители Луцка слышали взрывы, городской голова Игорь Полищук сообщал об атаке российских дронов. Позже появилась информация Воздушных Сил ВСУ, согласно которой крылатая ракета двигалась из Ровенской области в направлении Луцка. В 06:11 в городе снова прогремели взрывы, вызванные ракетным ударом.
- По информации главы Волынской областной государственной и военной администрации Ивана Рудницкого, в ночь на 21 августа и утром Волынская область, в частности Луцк, подверглись атакам российских беспилотников и ракет. Всего на регион было направлено 12 вражеских воздушных целей.