Одна женщина получила многочисленные травмы из-за российского удара по Луцку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о пострадавших из-за вражеской атаки в Луцке?

Во время утренней вражеской атаки 21 августа 2025 года пострадала 48-летняя женщина. В момент удара она находилась в магазине в одном из пригородных сел и была травмирована осколками стекла.

Последствия обстрела Луцка / Фото ГСЧС

Женщина получила ранения руки, ноги и спины. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи. Здание магазина получило незначительные повреждения. Как оказалось, пострадавшая является матерью спасателя, который в это время находился на службе в областном центре.

Какие подробности вражеского обстрела Волыни?