Одна жінка зазнала численних травм через російський удар по Луцьку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Що відомо про постраждалих через ворожу атаку в Луцьку?

Під час ранкової ворожої атаки 21 серпня 2025 року постраждала 48-річна жінка. У момент удару вона перебувала в магазині в одному з приміських сіл і була травмована уламками скла.

Наслідки обстрілу Луцька / Фото ДСНС

Жінка отримала поранення руки, ноги та спини. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. Будівля магазину зазнала незначних ушкоджень. Як виявилося, постраждала є матір'ю рятувальника, який в цей час перебував на службі в обласному центрі.

Які подробиці ворожого обстрілу Волині?