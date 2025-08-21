Мати рятувальника отримала поранення під час російської масованої атаки на Луцьк, – ДСНС
- 21 серпня 2025 року під час ворожої атаки на Луцьк постраждала 48-річна жінка, яка отримала поранення від уламків скла в магазині.
- Волинська область зазнала атак російських дронів і ракет, загалом було спрямовано 12 ворожих повітряних цілей, що призвело до вибухів у Луцьку.
Внаслідок ворожого обстрілу Луцька уламками скла поранило жінку, що перебувала в магазині. Постраждала виявилася матір'ю рятувальника.
Одна жінка зазнала численних травм через російський удар по Луцьку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Що відомо про постраждалих через ворожу атаку в Луцьку?
Під час ранкової ворожої атаки 21 серпня 2025 року постраждала 48-річна жінка. У момент удару вона перебувала в магазині в одному з приміських сіл і була травмована уламками скла.
Наслідки обстрілу Луцька / Фото ДСНС
Жінка отримала поранення руки, ноги та спини. Її госпіталізували для надання медичної допомоги. Будівля магазину зазнала незначних ушкоджень. Як виявилося, постраждала є матір'ю рятувальника, який в цей час перебував на службі в обласному центрі.
Які подробиці ворожого обстрілу Волині?
- Вночі мешканці Луцька чули вибухи, міський голова Ігор Поліщук повідомляв про атаку російських дронів. Пізніше з'явилася інформація Повітряних Сил ЗСУ, згідно з якою крилата ракета рухалася з Рівненської області у напрямку Луцька. О 06:11 у місті знову пролунали вибухи, спричинені ракетним ударом.
- За інформацією очільника Волинської обласної державної та військової адміністрації Івана Рудницького, у ніч на 21 серпня та вранці Волинська область, зокрема Луцьк, зазнали атак російських безпілотників і ракет. Загалом на регіон було спрямовано 12 ворожих повітряних цілей.