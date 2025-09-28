Почти все летело на Киев: ориентировочный маршрут ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября
- 28 сентября российская армия осуществила комбинированную атаку с использованием дронов-камикадзе и ракет.
- Большинство средств поражения летели на Киев и область, в столице есть погибшие и пострадавшие.
В ночь на четверг, 28 сентября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, на Киев летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 28 сентября?
По данным мониторов, ночью противник запустил беспилотники "Герань-2" и "Гербера", а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Кроме того, враг нанес массированный удар крылатыми ракетами Х-101 и 3М14 "Калибр".
Обратите внимание! По количеству запущенных Россией средств поражения мониторы призвали ожидать отчет Воздушных сил ВСУ.
К слову, ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов с контролируемых Россией территорий малозаметных дронов, обходящих обычные системы ПВО. Он отметил необходимость в тесной координации с Европой и обновлении возможностей для защиты воздушного пространства.
Что известно о массированной атаке ночью 28 сентября?
- Киев: по данным мэра Виталия Кличко, последствия вражеского обстрела зафиксировали на почти 20 локациях в 6 районах города. По данным начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, пострадали 10 человек, а погибли по меньшей мере 3. Среди жертв – 12-летняя девочка.
- Запорожье: в результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом, в квартирах которого возникли пожары. Взрывной волной изуродовано учебное заведение. Пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них – трое детей.
- Одесская область: под российским ударом оказалась гражданская инфраструктура, разрушены цех и склад готовой продукции винного завода. В рабочую смену эвакуировали 50 работников предприятия, обошлось без пострадавших.