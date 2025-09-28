В ночь на четверг, 28 сентября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, на Киев летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 28 сентября?

По данным мониторов, ночью противник запустил беспилотники "Герань-2" и "Гербера", а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Кроме того, враг нанес массированный удар крылатыми ракетами Х-101 и 3М14 "Калибр".

Обратите внимание! По количеству запущенных Россией средств поражения мониторы призвали ожидать отчет Воздушных сил ВСУ.

Карта движения ракет и беспилотников / Фото monitorwar

К слову, ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предупредил об угрозе массированных налетов с контролируемых Россией территорий малозаметных дронов, обходящих обычные системы ПВО. Он отметил необходимость в тесной координации с Европой и обновлении возможностей для защиты воздушного пространства.

Что известно о массированной атаке ночью 28 сентября?