Майже все летіло на Київ: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня
- 28 вересня російська армія здійснила комбіновану атаку з використанням дронів-камікадзе та ракет.
- Більшість засобів ураження летіли на Київ та область, у столиці є загиблі та постраждалі.
У ніч на четвер, 28 вересня, російська армія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Зокрема, на Київ летіли дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.
Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 28 вересня?
За даними моніторів, уночі противник запустив безпілотники "Герань-2" та "Гербера", а також аеробалістичні ракети "Кинджал".
Окрім того, ворог завдав масованого удару крилатими ракетами Х-101 та 3М14 "Калібр".
Зверніть увагу! Щодо кількості запущених Росією засобів ураження монітори закликали очікувати звіт Повітряних сил ЗСУ.
До слова, раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу попередив про загрозу масованих нальотів із контрольованих Росією територій малопомітних дронів, що обходять звичайні системи ППО. Він наголосив на потребі в тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.
Що відомо про масовану атаку вночі 28 вересня?
- Київ: за даними мера Віталія Кличка, наслідки ворожого обстрілу зафіксували на майже 20 локаціях у 6 районах міста. За даними начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, постраждало 10 людей, а загинуло щонайменше 3. Серед жертв – 12-річна дівчинка.
- Запоріжжя: унаслідок атаки пошкоджено виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у квартирах якого виникли пожежі. Вибуховою хвилею понівечено заклад освіти. Постраждала щонайменше 21 людина, серед них – троє дітей.
- Одещина: під російським ударом опинилася цивільна інфраструктура, зруйновано цех і склад готової продукції винного заводу. У робочу зміну евакуювали 50 працівників підприємства, минулося без постраждалих.