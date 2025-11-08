Целенаправленно били по газовым объектам: в минобороны России цинично оправдали массированную атаку
- Россия заявила, что массированно атаковала объекты украинского газоэнергетического комплекса в ответ на якобы атаки Украины.
- В российском минобороны отметили, что все цели якобы были поражены во время удара.
Россия в ночь на 8 ноября в очередной раз массированно атаковала Украину. В Кремле, как всегда, нашли оправдание своим террористическим действиям.
Там заявили, что якобы били только по объектам украинского газоэнергетического комплекса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.
Что говорят в России об атаке на Украину?
В российском минобороны заявили, что якобы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными по объектам газоэнергетического комплекса Украины, которые обеспечивали их работу.
Там цинично добавили, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены".
Российская атака на Украину: коротко о главном
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг хочет достичь своих целей, оставить украинцев без тепла и света именно в такой тяжелый период. Поэтому он применил большое количество баллистических ракет. В частности, речь идет о 25 "Искандер-М" и 7 "Кинжалов".
В "Нафтогазе" отметили, что в результате обстрела газовой инфраструктуры есть повреждения производственного оборудования, один работник получил ранения, а восстановление начнется как только позволит ситуация с безопасностью.
Также в результате атаки погибли три человека в Днепропетровской области и один человек на Харьковщине.