"Цілі удару досягнені": у російському міноборони цинічно виправдали масовану атаку на Україну

Росія в ніч на 8 листопада вкотре масовано атакувала Україну. У Кремлі, як завжди, знайшли виправдання своїм терористичним діям.

Там заявили, що нібито били лише по об'єктах українського газоенергетичного комплексу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.

Що кажуть в Росії про атаку на Україну?

У російському міноборони заявили, що нібито у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії вночі завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними по об'єктах газоенергетичного комплексу України, які забезпечували їх роботу.

Там цинічно додали, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".

Російська атака на Україну: коротко про головне