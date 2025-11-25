Создавал декорации для фильмов и театров: появилась информация об одном из погибших в Киеве
- Российский удар по Киеву унес жизни 6 человек.
- Среди них оказался и 65-летний мужчина, который большую часть своей жизни занимался творчеством.
Ночью и утром 25 ноября Россия снова била по Украине и унесла жизни по меньшей мере 6 человек. Среди жертв в Днепровском районе оказался мужчина, который много лет работал над декорациями для украинских фильмов и театральных постановок.
Погибшему из-за вражеской атаки было 65 лет. Подробности тяжелой потери рассказал журналистам Киев24 его сын Антон, передает 24 Канал.
Что известно о погибшем в результате российского удара?
Мужчина жил в квартире один с 1999 года. По словам сына, он прожил в этом доме примерно 26 лет, обустроил там собственную мастерскую и продолжал заниматься творчеством.
Связь с ним потеряли, по-всякому звонили, а потом, когда здесь тело лежало [...] понял, что очевидно это он,
– рассказал сын погибшего.
Жители также предполагают, что второй жертвой могла стать пожилая женщина, которая проживала по соседству.
Сын одной из жертв рассказал журналистам об отце / Видео Киев24
Какие последствия вражеской атаки на Киев?
Россия атаковала Киев еще с ночи 25 ноября. В Печерском районе ракета попала в 22-этажный жилой дом. После завершения воздушной тревоги власти и службы спасения обнародовали первые подтвержденные данные о последствиях удара.
Сообщается о 14 пострадавших, среди которых восемь были госпитализированы, включая одного ребенка. Погибло шесть человек, среди них – 86-летняя женщина.
Из-за повреждения энергосетей Укрэнерго ввело в Киеве экстренные отключения электроэнергии. Также в семи районах столицы фиксировали проблемы с теплоснабжением.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу отметил, что эта атака по столице направлена на усиление давления как на украинское общество, так и на руководство государства.