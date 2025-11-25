Погибшему из-за вражеской атаки было 65 лет. Подробности тяжелой потери рассказал журналистам Киев24 его сын Антон, передает 24 Канал.

Что известно о погибшем в результате российского удара?

Мужчина жил в квартире один с 1999 года. По словам сына, он прожил в этом доме примерно 26 лет, обустроил там собственную мастерскую и продолжал заниматься творчеством.

Связь с ним потеряли, по-всякому звонили, а потом, когда здесь тело лежало [...] понял, что очевидно это он,

– рассказал сын погибшего.

Жители также предполагают, что второй жертвой могла стать пожилая женщина, которая проживала по соседству.

Сын одной из жертв рассказал журналистам об отце / Видео Киев24

Какие последствия вражеской атаки на Киев?