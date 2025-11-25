Загиблому через ворожу атаку було 65 років. Подробиці важкої втрати розповів журналістам Київ24 його син Антон, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблого внаслідок російського удару?

Чоловік мешкав у квартирі сам з 1999 року. За словами сина, він прожив у цьому будинку приблизно 26 років, облаштував там власну майстерню і продовжував займатися творчістю.

Зв'язок з ним втратили, по-всякому телефонували, а потім, коли тут тіло лежало […] зрозумів, що вочевидь це він,

– розповів син загиблого.

Мешканці також припускають, що другою жертвою могла стати літня жінка, яка проживала по сусідству.

Син однієї із жертв розповів журналістам про батька / Відео Київ24

Які наслідки ворожої атаки на Київ?