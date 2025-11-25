Загиблому через ворожу атаку було 65 років. Подробиці важкої втрати розповів журналістам Київ24 його син Антон, передає 24 Канал.
Читайте також У Києві жінку з дитиною не впустили в укриття під час атаки: як відреагували в поліції
Що відомо про загиблого внаслідок російського удару?
Чоловік мешкав у квартирі сам з 1999 року. За словами сина, він прожив у цьому будинку приблизно 26 років, облаштував там власну майстерню і продовжував займатися творчістю.
Зв'язок з ним втратили, по-всякому телефонували, а потім, коли тут тіло лежало […] зрозумів, що вочевидь це він,
– розповів син загиблого.
Мешканці також припускають, що другою жертвою могла стати літня жінка, яка проживала по сусідству.
Син однієї із жертв розповів журналістам про батька / Відео Київ24
Які наслідки ворожої атаки на Київ?
Росія атакувала Київ ще з ночі 25 листопада. У Печерському районі ракета влучила у 22-поверховий житловий будинок. Після завершення повітряної тривоги влада та служби порятунку оприлюднили перші підтверджені дані про наслідки удару.
Повідомляється про 14 постраждалих, серед яких восьмеро були госпіталізовані, включно з однією дитиною. Загинуло шестеро людей, серед них – 86-річна жінка.
Через пошкодження енергомереж Укренерго запровадило у Києві екстрені вимкнення електроенергії. Також у семи районах столиці фіксували проблеми з теплопостачанням.
Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що ця атака по столиці спрямована на посилення тиску як на українське суспільство, так і на керівництво держави.