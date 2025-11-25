Укр Рус
24 Канал Новини України Створював декорації для фільмів і театрів: з'явилася інформація про одного із загиблих у Києві
25 листопада, 11:36
3

Створював декорації для фільмів і театрів: з'явилася інформація про одного із загиблих у Києві

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російський удар по Києву забрав життя 6 людей.
  • Серед них виявився й 65-річний чоловік, який велику частину свого життя займався творчістю.

Вночі та вранці 25 листопада Росія знову била по Україні й забрала життя щонайменше 6 людей. Серед жертв у Дніпровському районі виявився чоловік, який багато років працював над декораціями для українських фільмів і театральних постановок.

Загиблому через ворожу атаку було 65 років. Подробиці важкої втрати розповів журналістам Київ24 його син Антон, передає 24 Канал.

Читайте також У Києві жінку з дитиною не впустили в укриття під час атаки: як відреагували в поліції 

Що відомо про загиблого внаслідок російського удару?

Чоловік мешкав у квартирі сам з 1999 року. За словами сина, він прожив у цьому будинку приблизно 26 років, облаштував там власну майстерню і продовжував займатися творчістю. 

Зв'язок з ним втратили, по-всякому телефонували, а потім, коли тут тіло лежало […] зрозумів, що вочевидь це він,
– розповів син загиблого.

Мешканці також припускають, що другою жертвою могла стати літня жінка, яка проживала по сусідству.

Син однієї із жертв розповів журналістам про батька / Відео Київ24

Які наслідки ворожої атаки на Київ?

  • Росія атакувала Київ ще з ночі 25 листопада. У Печерському районі ракета влучила у 22-поверховий житловий будинок. Після завершення повітряної тривоги влада та служби порятунку оприлюднили перші підтверджені дані про наслідки удару. 

  • Повідомляється про 14 постраждалих, серед яких восьмеро були госпіталізовані, включно з однією дитиною. Загинуло шестеро людей, серед них – 86-річна жінка. 

  • Через пошкодження енергомереж Укренерго запровадило у Києві екстрені вимкнення електроенергії. Також у семи районах столиці фіксували проблеми з теплопостачанням.

  • Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що ця атака по столиці спрямована на посилення тиску як на українське суспільство, так і на керівництво держави.