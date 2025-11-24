Тысяча "Шахедов" одновременно: авиаэксперт ответил, способна ли Россия на такую атаку
- Россия технически способна запустить около 1000 БПЛА, но не одновременно, а в течение дня.
- Такой подход направлен на истощение украинской ПВО, ведь нужно постоянно выявлять и ликвидировать цели.
Россия технически может запустить около 1000 БПЛА, учитывая количество пусковых площадок, но это не произойдет одновременно.
Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что враг может в течение дня запускать группы "Шахедов", чтобы истощить украинскую ПВО.
Почему такой массированный обстрел может растянуться на сутки?
Важно! Россия готовит один из крупнейших массированных обстрелов Украины, который может произойти в течение недели.
Это может быть похоже на то, как россияне осуществляют капельные удары по Одесской области, когда в течение дня периодически запускают несколько "Шахедов".
Такая тактика нагружает и истощает украинскую ПВО, ведь надо постоянно искать, выявлять и ликвидировать цели.
"В целом это (запуск около 1000 БпЛА – 24 Канал) возможно, но в течение длительного промежутка времени, например до суток, периодически осуществляя повторные пуски", – отметил Храпчинский.
Что еще известно о приготовлениях России к обстрелам?
- Россия готовит серию масштабных обстрелов Украины этой зимой, однако их темп могут замедлить дипломатические шаги США.
- Через очаговую структуру украинской ПВО российские ракеты все еще способны достигать Львова, Тернополя и других отдаленных регионов.
- Россия подняла в воздух МиГ-31К, что повлекло объявление воздушной тревоги по всей Украине. Авиаэксперт считает, что вылет может быть связан с испытанием ракеты или проведением разведки.