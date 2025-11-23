Массированные обстрелы следует ожидать в течение всей зимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.
Готовит ли Россия новые массированные обстрелы?
Председатель ЦПД отметил, что Россия ведет подготовку к новым массированным обстрелам. Однако пока трудно сказать, когда именно состоится следующий.
Из-за того, что США активизировали дипломатические усилия, Россия может как усилить обстрелы для оказания давления на Украину, так и придержать их.
К сожалению, есть признаки, что Россия будет продолжать воздушный террор в течение всей зимы.
Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, как российским крылатым ракетам удается долетать до Львова и Тернополя.
"Дело в том, что у нас довольно очаговая система противовоздушной обороны. Все из-за того, что мы большая страна и из-за отсутствия у нас соответствующих ресурсов", – подчеркнул он.
В ДТЭК назвали, при каких условиях ситуация со светом может улучшиться
По данным ДТЭК, 22 ноября российские войска в очередной раз ударили по энергообъектам Украины. Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
В компании объяснили, что есть вероятность, что в ближайшее время отключения света уменьшатся, если Россия не будет атаковать снова.
Энергетики ремонтируют электростанции, подстанции и ЛЭП. Кроме того, строят временные схемы запитки, импортируют электроэнергию и возобновляют работу поврежденного оборудования.