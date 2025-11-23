Массированные обстрелы следует ожидать в течение всей зимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Графики будут действовать в большинстве регионов: как будут выключать свет в Украине 23 ноября

Готовит ли Россия новые массированные обстрелы?

Председатель ЦПД отметил, что Россия ведет подготовку к новым массированным обстрелам. Однако пока трудно сказать, когда именно состоится следующий.

Из-за того, что США активизировали дипломатические усилия, Россия может как усилить обстрелы для оказания давления на Украину, так и придержать их.

К сожалению, есть признаки, что Россия будет продолжать воздушный террор в течение всей зимы.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, как российским крылатым ракетам удается долетать до Львова и Тернополя.

"Дело в том, что у нас довольно очаговая система противовоздушной обороны. Все из-за того, что мы большая страна и из-за отсутствия у нас соответствующих ресурсов", – подчеркнул он.

В ДТЭК назвали, при каких условиях ситуация со светом может улучшиться