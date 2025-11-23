Масовані обстріли слід очікувати протягом усієї зими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

Дивіться також Графіки діятимуть у більшості регіонів: як вимикатимуть світло в Україні 23 листопада

Чи готує Росія нові масовані обстріли?

Голова ЦПД зазначив, що Росія веде підготовку до нових масованих обстрілів. Однак наразі важко сказати, коли саме відбудеться наступний.

Через те, що США активізували дипломатичні зусилля, Росія може як посилити обстріли для чинення тиску на Україну, так і притримати їх.

На жаль, є ознаки, що Росія продовжуватиме повітряний терор протягом усієї зими.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, як російським крилатим ракетам вдається долітати до Львова і Тернополя.

"Річ у тім, що у нас доволі осередкова система протиповітряної оборони. Все через те, що ми велика країна та через ненаявність у нас відповідних ресурсів", – підкреслив він.

У ДТЕК назвали, за яких умов ситуація зі світлом може покращитись