Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что враг может в течение дня запуская группы "Шахедов", чтобы истощить украинскую ПВО.

Почему такой массированный обстрел может растянуться на сутки?

Важно! Россия готовит один из крупнейших массированных обстрелов Украины, который может произойти в течение недели.

Это может быть похоже на то как россияне осуществляют капельные удары по Одесской области, когда в течение дня периодически запускают несколько "Шахедов".

Такая тактика нагружает и истощает украинскую ПВО, ведь надо постоянно искать, выявлять и ликвидировать цели.

"В целом это (запуск около 1000 БпЛА – 24 Канал) возможно, но в течение длительного промежутка времени, например, до суток, периодически осуществляя повторные пуски", – отметил Храпчинский.

Что еще известно о приготовлениях России к обстрелам?