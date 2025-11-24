Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що ворог може протягом дня запускаючи групи "Шахедів", щоб виснажити українську ППО.

Чому такий масований обстріл може розтягнутися на добу?

Важливо! Росія готує один з найбільших масованих обстрілів України, який може відбутися протягом тижня.

Це може бути схоже до того як росіяни здійснюють крапельні удари по Одеській області, коли протягом дня періодично запускають кілька "Шахедів".

Така тактика навантажує та виснажує українську ППО, адже треба постійно шукати, виявляти та ліквідовувати цілі.

"Загалом це (запуск близько 1000 БпЛА – 24 Канал) можливо, але протягом тривалого проміжку часу, наприклад, до доби, періодично здійснюючи повторні пуски", – зазначив Храпчинський.

Що ще відомо про приготування Росії до обстрілів?