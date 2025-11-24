Колишній офіцер Повітряних сил і заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в коментарі для 24 Каналу пояснив, що такі зльоти можуть бути частиною випробувань модернізованої ракети. Він також зазначив, що Росія може використовувати подібні запускові місії для збору розвідданих перед новими атаками.

Дивіться також У Росії злітав МіГ: в Україні була масштабна повітряна тривога

Навіщо Росія підняла МіГ-31К?

Анатолій Храпчинський пояснив, що зліт МіГ-31К Росія використовує не лише для створення ракетної загрози. Такі підйоми дають можливість отримати інформацію для планування подальших ударів, а також поєднувати це з використанням різних типів ракет. Росія суттєво нарощує виробничі потужності, що дозволяє їй застосовувати більшу кількість озброєння під час атак.

Зліт винищувачів МіГ-31К є черговою можливістю отримати розвіддані для планування нових обстрілів,

– зазначив колишній офіцер.

Такі польоти можуть бути частиною випробувань модернізованих ракет, зокрема "Кинджалів", у реальних умовах. Храпчинський припустив, що Росія намагається перевірити, чи дає модернізація цієї ракети додаткові можливості під час бойового застосування.

Як Масовані атаки впливають на українську ППО?

Храпчинський пояснив, що регулярні російські удари виснажують українську систему протиповітряної оборони. Україна має ешелоновану ППО, але їй бракує систем, здатних перехоплювати балістичні ракети на ранніх етапах польоту. До цього додається нестача радіолокаційних засобів, які мали б закривати маловисотні ділянки та формувати повну картину повітряної обстановки.

Жодна країна у світі не має достатньої кількості засобів, щоб відбивати такі масовані атаки,

– наголосив Храпчинський.

Він зазначив, що Україна потребує більшої кількості радарів і засобів детекції, щоб унеможливити обхід Росією вразливих напрямків і зменшити ризик прольоту ракет до західних областей. Саме прогалини в радіолокаційних можливостях противник використовує найчастіше.

Україна має ешелоновану систему ППО, однак без достатньої кількості радарів вона не може своєчасно оцінювати повітряну ситуацію. Саме тому посилення засобів спостереження є критично важливим.

Треба збільшувати системи радіолокації, які дозволяють формувати якісну оцінку загрози та маловисотне радіолокаційне поле, щоб залучати більшу кількість засобів детекції – звукової, візуальної, оптичної,

– пояснив авіаексперт.

На його думку, така мережа створила б суцільний контур виявлення і зменшила б можливості Росії використовувати слабкі ділянки повітряного простору. Це також підвищило б ефективність ППО під час масованих обстрілів.

Модернізація Patriot посилює можливості української ППО

Храпчинський нагадав, що Сполучені Штати оголосили про модернізацію пускових установок Patriot для України. Пускові М901 замінюють на М903, які можуть нести більше ракет на одній установці. Це важливий елемент посилення наявних систем протиповітряної оборони.

Patriot та IRIS-T – це системи ППО, але не ПРО, тому що вони перехоплюють балістичні ракети, коли ті вже заходять на ціль,

– зазначив Храпчинський.

За його словами, збільшення кількості ракет на одній пусковій установці підсилює оборону, але не знімає потреби у створенні повноцінної системи протиракетного захисту. Модернізація допомагає краще відбивати наявні загрози, однак Україна й надалі залежить від подальшого посилення ППО та розвитку ПРО.

Що відомо про останні нічні атаки дронами по Україні?